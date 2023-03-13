不少人撐過月底，期待發薪日的到來，一名網友上網抱怨，發現10日該入帳的薪資沒有匯進戶頭，但公司群組內卻沒有員工反映，讓他好奇不知道該不該問，不少人則建議原PO直接找人資或財務釐清，可能有所誤會。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己上個月到公司上班，這個月10日發薪日查看戶頭發現「薪資沒進來」，好奇公司規模也不算小，上上下下員工也有快70個，但公司群組沒有任何人反映問題。

「以為找到了佛心公司來的，但我開始懷疑」原PO認為公司週轉不過來都可以說，可以知會一下員工，不解是自己被針對了，還是那些前輩們習慣被欠薪水，自己也不知道要怎麼開口問，為什麼拖到薪水。

貼文引起網友討論，不少人認為直接問清楚最好，「直接問吧！可以委婉的詢問」、「直接問就好了，搞那麼多小劇場幹嘛」、「我們都是為了薪水來工作的，不發薪水做白工，你再甚麼捨不得也沒用....問問吧」、「你可以先詢問公司同事，再來考慮你的想法是否正確」。

也有人分析，「如果妳是月底才到職的，有沒有可能他們已結完薪水了。妳這個月的那幾天是下個月一起給呢？」、「可能是卡在10號剛好星期五，有的公司來不及匯款，會在星期一才入帳，我們也有過這樣」。