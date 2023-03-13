第一線降血脂藥「立普妥」短缺，預計5月底恢復正常供應，國內雖有多項可替代使用的學名藥，但有醫師指出，臨床上病患仍習慣使用原廠藥。衛福部長薛瑞元13日表示，學名藥成效及安全性和原廠藥一樣，更直言「醫界出來講這種話不妥啦！」還說「此風不可長」，鼓勵民眾使用學名藥。胸腔科醫師蘇一峰對此酸：你遲早都要使用台廠藥物，何不現在就開始使用？網友也傻眼批，部長這樣的發言不只失職，簡直失格了。

缺藥風波未平，食品藥物管理署昨表示，降血脂用藥「立普妥膜衣錠10毫克」近期因全球包材短缺、製造廠受颶風影響生產排程導致缺貨，預計5月底才能恢復供應；目前國內擁有13張同成分、同劑型、同劑量的學名藥證，應不會影響多數病患的用藥權益。

薛瑞元13日受訪表示，立普妥這個藥有很多可替代的學名藥，因此認為它的短缺不是非常緊急的事件。對於民眾或醫師認為會「用不慣」學名藥，他直言「這種話有待斟酌，如果是醫界出來講這種話是不妥啦！」

薛瑞元強調，所有學名藥都通過相關試驗，也經過食藥署認證才能取得藥證，成效和安全性和原廠藥一樣，「用不慣」是一個迷思，此風不可長！應鼓勵學名藥使用，不然整個健保體制會被原廠掐死，降價會降不下來，因為大家都用這個理由，且萬一原廠供應短缺或切斷，國內學名藥廠生產來不及，國內將出現更大、更難以處理的結果。不管是醫界或對民眾宣導都是一樣的，學名藥就是同等效果的好藥，沒有比較不好。

「健保：你遲早都要使用台廠藥物，何不現在就開始使用！」蘇一峰也在臉書發文酸，高官VIP生病都有專人藥物，普通民眾不要慣用原廠藥物喔！

網友表示「真敢講」、「如果政府真的硬要使用學名藥，那學名藥審核也應該更加嚴格」、「缺雞蛋就吃鴨蛋啦，還要忍受這些官員多久呢？」、「大家都知道便宜的糖果不要吃，台灣學名藥no1啦！」、「部長身為一個醫生，這樣的發言真的不只失職，簡直失格了」、「何不食肉糜？」