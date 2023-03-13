新北市土城區千歲街戶外資源回收場今（13日）晚9時40分發生大火，現場堆積大量壓縮紙類及塑膠類四方體型回收物，由於均為可燃物，火勢迅速蔓延、燃燒猛烈，熊熊火光照亮夜空。新北市消防局獲報，立即派遣各式消防車39輛、警義消90人前往搶救，經詢問現場負責人，所幸無人在場，目前仍在撲救火勢。
新北市消防局第五大隊呼籲，土城忠義路、中央路三段以南附近居民，請暫時關閉門窗，避免遭濃煙造成的空汙進入屋內。詳細起火原因待火勢撲滅後，由火災鑑識人員調查鑑定。
新北市土城區千歲街戶外資源回收場今（13日）晚9時40分發生大火，現場堆積大量壓縮紙類及塑膠類四方體型回收物，由於均為可燃物，火勢迅速蔓延、燃燒猛烈，熊熊火光照亮夜空。新北市消防局獲報，立即派遣各式消防車39輛、警義消90人前往搶救，經詢問現場負責人，所幸無人在場，目前仍在撲救火勢。
新北市消防局第五大隊呼籲，土城忠義路、中央路三段以南附近居民，請暫時關閉門窗，避免遭濃煙造成的空汙進入屋內。詳細起火原因待火勢撲滅後，由火災鑑識人員調查鑑定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。