土城戶外資源回收場晚間發生大火。（民眾提供）

土城資源回收場大火 警消持續搶救幸無人傷亡

新北市土城區千歲街戶外資源回收場今（13日）晚9時40分發生大火，現場堆積大量壓縮紙類及塑膠類四方體型回收物，由於均為可燃物，火勢迅速蔓延、燃燒猛烈，熊熊火光照亮夜空。新北市消防局獲報，立即派遣各式消防車39輛、警義消90人前往搶救，經詢問現場負責人，所幸無人在場，目前仍在撲救火勢。

新北市消防局第五大隊呼籲，土城忠義路、中央路三段以南附近居民，請暫時關閉門窗，避免遭濃煙造成的空汙進入屋內。詳細起火原因待火勢撲滅後，由火災鑑識人員調查鑑定。