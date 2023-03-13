《媽的多重宇宙》在第95屆奧斯卡金像獎奪得7項大獎，成為本次最大贏家。不過一名網友表示，當時他和朋友特地買票進場支持，結果卻是第1次在戲院睡著，直呼「是只有我看不懂《媽的多重宇宙》嗎？」對此，許多人分析，可能他當初看的是網紅「旁白鴿」翻譯的舊版翻譯，當時就曾因為翻譯問題引發不滿，最後片商道歉、找人進行二次翻譯。

原PO在PTT發文表示，當時《媽的多重宇宙》在戲院上線時，他就跟朋友買票進場支持，「想說多重宇宙題材，預告片又有點搞笑，應該蠻輕鬆詼諧的，結果第一次在戲院睡著」，最後只覺得看了電影對不起自己的荷包，因此當《媽的多重宇宙》在奧斯卡榮獲多項大獎時，反而讓他開始自我懷疑。

對此，許多人紛紛回應，「可能是你看了旁白鴿翻譯的字幕吧」、「翻譯問題，我是王世間」、「王安石、武媚娘、咒術迴戰」、「是我在字幕看到大便版咒術回戰，王安石，我也會不懂這是三X」、「請考慮正常版字幕」、「翻譯太爛」、「第一次上映的字幕翻譯真的有影響」。

事實上，《媽的多重宇宙》首次在台上映時，就因為「旁白鴿」翻譯版本容入太多個人意見挨轟，不過旁白鴿發聲後再度引發炎上風波，最後片商双喜電影只好再度找人進行二次翻譯。