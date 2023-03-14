AAA汽車研究部經理布萊南（Greg Brannon）說，未料到民眾對自駕車的信任度比前幾年大幅下降。他指出有些被媒體關注的車禍，肇事原因是現有汽車技術出現故障所致，跟自駕車無關。

其實汽車業還未成功研發完全不經人手操控的自駕車，所以美國根本不可能銷售自駕車。但業者的行銷內容卻誤導大家以為現在市場上已經有自駕車。

業界採五個分級定義車輛系統。Level 1只有像車道自動置中控制的單一輔助系統。最高Level 5是真正定義的自駕車，能在所有環境下操控自如，甚至不需要方向盤等來讓人操控，但這等級仍處理論階段。

目前美國車輛系統只到Level 2。雖然藉車道置中和車距控制等兩個或以上輔助，能讓車輛自動加減行駛速度和轉向，但駕駛人仍要手執方向盤掌握路況。

賓士最近獲得主管機關批准銷售Level 3車輛，但只限內華達州。這等級輔助系統能監控駕駛環境，在特定條件下能自動掌控所有駕駛行為，但駕駛人仍要隨時控制車輛而不能睡覺。

多個提倡道路安全的團體認為像特斯拉推出「全自動輔助駕駛」（FSD）就是誤導大眾的顯例。調查顯示美國人過渡依賴輔助系統，在駕駛時做其他事而沒專注路況。

AAA調查949位受訪者，發現每10個人就有約1人認為能買一輛自駕車讓自己在路上睡覺。22％認為特斯拉Autopilot、日產Propilot或富豪Pilot Assist等輔助系統能讓車輛自動駕駛而不需要自己監督路況。