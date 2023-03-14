國民黨台中市議員羅廷瑋。（取自臉書）

對於金門二膽島陳姓伙房上兵漂到大陸一事，有人擔心他洩漏二膽島防務，而本身也是伙房兵退伍的國民黨台中市議員羅廷瑋說，他當兵忙著煮飯，都不知道自己生活到底有哪些事情，要知道武器部署在哪裡？伙房兵是沒有這個能耐會去洩漏這些事；現在需要的是正確的資訊，而不是危言聳聽！

金門二膽島陳姓伙房上兵失蹤後，日前經國民黨金門立委陳玉珍證實該名士兵人在廈門，目前平安。陳玉珍直言，在士兵還沒現身說法以前，也不能說他是逃兵，說不定他是在海上想要游回來但游不回來，洋流就飄到那邊去了。陸委會主委邱太三13日也證實，陳姓上兵目前人在大陸。

而根據媒體報導，由於陳姓伙房上兵負責二膽島的伙食，因此可能洩漏營區伙食、人員編配，甚至陣地防務等等。

對此，國民黨台中市議員羅廷瑋13日在《少康戰情室》表示，他自己就是伙房兵，基本上他忙著煮飯，都不知道自己生活到底有哪些事情，要知道武器部署在哪裡？伙房兵是沒有這個能耐會去洩漏這些事。

羅廷瑋也說，這位士兵會不會就是不小心失足落海？不小心漂過去？或是想拍個抖音之類的？「我想了100個理由都無法解釋他為何一過去」。

羅廷瑋認為，大陸更懊惱的事情是，一位上兵，沒有軍事價值，到底要怎麼跑完流程？還有人認為是在跟台北博弈，這好像是危言聳聽！可能就是意外，大家不要上升到國安危機。羅廷瑋也感謝立委陳玉珍，因為現在需要的是正確的資訊，而不是危言聳聽。