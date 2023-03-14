擔憂還會有更多地區銀行將步入美國矽谷銀行倒閉後塵，芝加哥VIX周一續升、最高曾強升到30.18，創下5個月高點。

外界認為，投資人目前還在觀望矽谷銀行倒閉可能造成的影響，以及金融監管機構穩定金融系統的努力是否奏效。Oppenheimer資產管理公司投資策略師史托夫斯（John Stoltzfus）表示，對於誰是下一個崩盤銀行的焦慮，就像野火般快速擴散到整個市場。

在市場不安氣氛充斥下，投資人也爭相將資金湧向美國公債與金市進行避險。這帶動美國10年期公債價格大漲，進而壓低殖利率下跌近20個基點到3.5％，觸及2月3日以來最低。美國2年期公債殖利率更暴跌逾40個基點到4.16％，同樣也降至5周來新低。

歐洲公債也成為避險資金去處，身為指標的德國10年期公債殖利率從上周五的2.467％下滑到2.283％。

同時間，國際金價也衝破1,900美元大關。周一盤中紐約現貨金價格上漲2.28％到每盎司1,904美元。紐約期貨金價也走高逾2％到1,909美元。瑞銀分析師史托納瓦（Giovanni Staunovo）指出，近來事件凸顯黃金仍是避險資產，因為它能對抗市場不確定性。另外市場交易員降低聯準會快速升息預期，也對金價帶來支撐。