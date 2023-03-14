去年長榮集團的兄弟搶奪經營權之爭，最後因弟弟派理論分歧而瓦解，張國政對大哥張國華釋出善意，市場不斷猜測張國政將重回長榮航空。因此計5月24日長榮航空召開召開股東會並全面改選6席董事、3席獨立董事，受到市場高度矚目。

長榮航空13日董事會提名6席董事、3席獨立董事的名單出籠，其中的6席董事除了現任董事長林寶水、總經理孫嘉明及長榮海運董事戴錦銓等3人是張國華人馬外，董事會還提名張國政的人馬-長榮國際董事長暨總經理張明煜、財團法人張榮發慈善基金會董事長吳景明、長榮國際秘書室協理朱文慧。至於3席獨董候選人是現任獨董簡又新、許順雄、吳宗寶。據了解，5月24日長榮航空召開股東會，將由所提名的6席董事、3席獨董當選，但仍由張國華主導，特別是帶領長榮航空度過空姐罷工抗議及新冠肺炎疫情的林寶水及孫嘉明等將續任，長榮集團兄弟之爭的風波暫告結束。