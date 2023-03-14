台灣爆發雞蛋荒，不少民眾都買不到雞蛋，就算買到也是高價的洗選蛋，就連鴨蛋、雞豬肉都著漲價，讓不少民眾都必須排隊搶買便宜雞蛋，或找多超市才找到蛋。居住在泰國普吉島的女星岳庭就分享當地雞蛋價格，超市中特價的雞蛋，一整盤30顆竟然才泰銖109元（約台幣96.5元），讓不少台灣網友留言表示希望她開團購，直接空運賣回台灣。

岳庭曬出普吉島超市的雞蛋狀況，滿滿一區特價雞蛋，完全沒有缺蛋問題。（圖／翻攝自岳庭臉書）

女星岳庭一家定居泰國普吉島，定期回台工作的她，經常能在綜藝與戲劇上看到她的身影，今（13）日她就表示看到好多朋友在臉書上談論雞蛋，她也到了超市去看看泰國雞蛋狀況。發現賣場有特價的雞蛋，一盒30顆的紅殼雞蛋只要泰銖109元（約台幣96.5元），她也立刻買了一盒回家。

她表示這算是賣場最便宜的，當然要貴的也有不同價格的，但依舊引發討論，不少網友都大讚泰國雞蛋相當便宜，同樣的雞蛋數量，30顆約三台斤在台灣就要超過台幣160元，還只是一般的白殼雞蛋。不少網友也希望她能開團空運宅配回台，並表示會很搶手。

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