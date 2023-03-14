運彩「過關組合全餐」是很多購券者喜愛的一種投注方式，尤其最常被使用在高賠率的玩法，因為只要過1關，通常就可以回本，如果過越多關，獎金就會加乘變大，今天就來跟大家分享一位購券者以350元買「過關組合全餐」抱回218,900元獎金的投注眉角。

他350元買「正比」「過關組合全餐」抱回218,900元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合

過關組合中有所謂的「全餐」，就是購券者把所有挑選比賽場次的組合全部都買，俗稱「全包」，舉例來說如果購券者挑了3場比賽，過關組合的『全餐』就是把過1關的3個組合、過2關的3個組合以及過3關的1個組合全部都買，即總共7個組合「全包」，可以每個組合買20元合計140元，也可以每個組合30元合計210元…以此類推。

過關組合「全餐」

去年11/11新北永和的投注站有1位購券者選了3場足球賽，他都挑高賠率的正確比數玩法，分別是「拉查武里Vs. PT巴蜀 正確比數5+:1賠率150倍」、「純特 Vs. 鹿特丹斯巴達 正確比數5+:1賠率85倍」及「NAC布雷達Vs. 赫拉克勒斯 正確比數1：5+賠率28倍」，他買「過關組合全餐」，即過1關(C3取1，共3組)、過2關(C2取3，共3組)及過3關(C3取3，共1組)共7組「全包」，每組合買50元，總計投注350元，只要中1場，獎金最少就有1,400元(50元X28倍=1,400元)，就可以回本且小賺1,050元；如果中3場獎金會高達18,829,650元(50元X28倍＋50元X85倍＋50元X150倍＋50元X28倍X85倍＋50元X28倍X150倍＋50元X85倍X150倍＋50元X28倍X85倍X150倍=18,829,650元)；比賽結果他命中2場，開心抱回218,900元獎金(50元X28倍＋50元X150倍+50元X 28倍X150倍=218,900)，只差一場就能抱回1,880萬元獎金。

350元買「正比」全餐抱回218900元實例

350元抱回21萬元獎金彩券

從他的投注內容可以看出2個眉角，1.專挑足球正確比數5＋:1的選項；2.買「過關組合全餐」只要其中有組合中獎就有機會回本，中獎組合越多翻倍獎金就越高，特別是在高賠率選項中獎時。提供大家投注參考。