美國矽谷銀行（Silicon Vally Bank）破產倒閉引發恐慌，美國政府隨即出手搶救，強調所有存戶的存款將獲得保障，風暴可望暫告一段落。媒體人陳鳳馨則示警，美國短期債務危機的可能性正在升高，這才是今年最大的黑天鵝，恐醞釀下一場金融風暴。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，美國國債目前為31兆4000億美元，已達到國債上限頂端，美國利用調度支出來維繫正常運作，美國財政部原先預測能維持到今年8月，但進一步細算後，發現只能維持到今年6月至7月，美國財政部長葉倫因此呼籲國會議員要再度提高債務上限。

除了葉倫外，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）也於國會聽證會中表明，如果美債上限無法提高，恐對全球金融造成災難性影響，陳鳳馨直指，從這些跡象來看，美債短期違約機率開始上升，而這牽涉到美國的政治，因為美國現在政黨對立非常嚴重，恐怕僅次於1860年代的南北戰爭，這可能讓後續債限談判更加複雜難解。

陳鳳馨強調，目前美國兩黨的解決方案差距遙遠，雙方在面臨選舉壓力的情況下，要退讓的機率也減少，到最後舉債上限提高如果無法達成，恐對全球金融市場造成災難性影響，她提到，美國債務問題過去曾有過違約案例，今年是否會更加惡化，已引發外界高度關注。