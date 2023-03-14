2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定，而前立委沈富雄日前就斷言，新北市長侯友宜將會代表國民黨參選2024總統，13日更斷言「新北市長的接班人是李四川」，引發討論。

沈富雄13日在廣播節目《POP大國民》中表示，「國民黨之無能就是把沒有亂的大局，讓媒體講成亂，而沒有辦法把他澄清，國民黨哪有大亂，就是一小撮不服氣的人，做一些不重要的論點」，沈富雄更強調，「不管國民黨什麼時候提名，當它提名底定之後，就會發現國民黨沒有一團亂」。

沈富雄也認為，「侯友宜如果現在展露身手太早的話，就會留給很多把柄給人攻擊，而這年頭『無效的把柄也是把柄』，多少都會受一點傷」，沈富雄也提到，現在國民黨失敗主義還是蔓延，千萬不要忘記「莊敬自強」這四個字，沈富雄也點出，之所以侯友宜現在還沒表態的原因，「侯友宜做了一輩子的警察，要展現個性的機會不大，警察有警察的紀律，長年在警察裡面過日子的人，個性的發揮多少都會受到約束」。

最後沈富雄也爆出，若是侯友宜真的當選2024總統，那新北的接班人就是「李四川」，沈富雄認為「李四川有經驗、對新北非常熟、去選的話民進黨也奈何不了他的人」，不過沈富雄最後也強調，「侯友宜若是非用自己的人不可，那就要有辦法讓他當選」。