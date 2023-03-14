桃園忠烈祠供奉天照大神引發爭議，源自去年12月前市長鄭文燦卸任前所修正的《忠烈祠管理要點》，後營運廠商將天照大神迎來供奉。對此，桃市府近日宣布，相關神祇將送回日本，讓粉專「政客爽」大讚撥亂反正。媒體人張禹宣13日在《新聞大白話》節目強調，民進黨最愛講轉型正義，忠烈祠供奉日本神祇，這讓賽德克巴萊遺族作何感想？民進黨只會撤蔣公銅像，但遇到日本就沒有轉型正義，再次凸顯民進黨的雙標！

而在引發爭議後，桃園市政府強調，原則上仍會鼓勵廠商發揮活化場域的創意，但基於忠烈祠的特殊意涵與歷史背景，身為業主，市府未來會加強與廠商的溝通，以更周延的作法，來活化歷史空間，減少爭議、共創雙贏。由於此次活動即將告一段落，日本神祇也將由主辦的委外廠商送回。

張禹宣表示，張善政在做的這件事情，不就是民進黨最喜歡的？叫作轉型正義。轉型正義就是說，對於過去曾經迫害的人，你必須要還諸於歷史，甚至是給這些人一個公平的正道。忠烈祠的歷史脈絡，有很大一部分是所謂日據時期的受害者，還包括民進黨最喜歡的賽德克巴萊，也包括在當中供奉的人。

張禹宣提到，天照大神基本上是類似於，過去英國歷史上的天賦神權，也就是日本皇室為了要鞏固自己的權力，所塑造出來的一個神話。過去這些人對抗的是什麼，不就是日本天皇以及皇民化時期，這些統治極權的一些相關政府嗎？所以這跟所謂的神社信仰，是完全沒有相關的。

「這些綠營側翼打所謂的神社、宗教信仰，這完全是偷換概念！」張禹宣指出，台灣大部分的忠烈祠都已經進行過去神社化象徵，反倒是鄭文燦，在2014到2018年期間，還把神社已經去掉的元素，再把它還原，甚至增列，再把它放在桃園忠烈祠裡面。甚至召開相關的日本文化祭，以觀光名義的需求來進行推廣。

「所以這完完全全是倒因為果了！」張禹宣強調，是台灣在把神社去除軍國主義的遺毒當中，鄭文燦反而反其道而行，把日本神社相關的元素放回去，還舉辦日本文化祭。所以張善政現在只是撥亂反正，作為轉型正義。試問，如果你是這些原住民族的遺孤，賽德克巴萊相關的遺孤，看到當年你的祖先在那邊浴血奮戰，政府還把日本天皇元素積極放在裡面，你看了作何感想？這不就是民進黨過去所講的轉型正義嗎？

張禹宣直言，這不就是當初他們要撤除蔣公銅像，批評中正紀念堂的原因嗎？為何在遇到日本的時候，就沒有轉型正義這件事？轉型正義只限於國民黨？這又再次凸顯民進黨雙標！