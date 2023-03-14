84歲新黨創始人、監察院前院長王建煊日前宣布將參選2024總統大選後，親民黨主席宋楚瑜12日被問到是否會第5度挑戰選總統，結果他意有所指地說年齡不是問題，「你看看我80幾歲的人，像個老頭嗎？」而此語也引爆民眾討論，而近日就有一份最新的民調指出，有近7成的網友認為「是，政務繁重恐造成身心負擔」，僅有近3成的網友覺得「不該帶有年齡歧視」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》13日起進行網路民調，針對宋楚瑜對2024所拋出的問題「選總統年齡是不是問題？」台灣民眾對這件事情的看法，截至13日晚間23時，已有875人參與投票，有663票的民眾覺得「是，政務繁重恐造成身心負擔」，只有212票的民眾覺得「不是，選賢與能，不該帶有年齡歧視」。

而有參與投票的網友，其中認同的表示「要服老」、「還是算了吧，時代過去了」、「該世代交替的」、「連健康都要讓百姓時時擔憂，是要如何擔大任？」、「國事繁忙，年紀太大將無法負荷」、「留一點機會給年輕人況且年紀如果大了思考力、判斷力及體力也會下降」。

不認同的網友則覺得「憲法沒說不可以」、「年齡一向都不是問題，重點是能力跟操守」、「只有身體健康且提供健康資訊透明，選民自會判斷」、「年齡不是問題，看不得別人好，與石俱焚的心態才是問題 !」、「重點是他的想法是否跟得上時代，政見是否符合人民的期待」。