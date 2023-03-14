矽谷銀行（SVB）增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，成為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案，也是美國有史來第二大銀行倒閉案。前立委郭正亮13日在《頭條開講》節目指出，因為暴力升息到4.5％，銀行買的MBS資產債券賣不掉，把容易賣的AFS出售竟虧了18億，風聲就走漏了，造成擠兌。現在要避免MBS被拋售導致價格暴跌，就是現在聯準會要處理的部分。

郭正亮表示，川普是對2500億以上的銀行放鬆監管，對不起，這次這三家都沒有超過2500億，所以本來就是該被監管的，比如說SVB是1730億。但事實上他們的問題都不是監管的問題，問題在於過去還沒有這麼暴力升息之前，你手上有那麼多的存款，股市愈來愈...已經漲多了，所以你沒有辦法在股市裡面得到保證獲利，固定收益的MBS（不動產抵押貸款證券），就是資產債券，平均買的固定收益率是1.56％。

「1.56％對一個銀行來講夠啊！」郭正亮提到，因為存款利率又不到0.5％，所以他這樣可以賺1％。那他買了多少？他買了聽說超過800億！他1730就買了800億這種東西，那現在升息升到4.5％，你怎麼辦？所以你買的東西通通都賣不掉，失去流動性，他的問題是在這裡。

郭正亮指出，所以他不是虧損，他是他買的東西失去流動性，賣不掉，結果人家來提款，你怎麼辦呢？你拿不出現金嘛！所以他只好把他比較容易賣的，叫AFS（Availabe for sale，可供出售），賣了賣大概210億，在3月8日拋售，結果虧了18億！

「因為他急著要cash（現金）嘛，因為有人要領錢，那，外面就知道了，陷入恐慌！」郭正亮強調，就是說你怎麼寧可賠18億也要賣？那你到底出了什麼事？而且傳出他在外面募資，聽說募了352億，那矽谷一聽就知道你出事了，所以就來擠兌，結果當天股票就大跌62％。被停止，結果再復牌，再跌20％！這家銀行現在已經不能匯錢了，所以不能提款。

郭正亮說，他現在就是要避免你去拋售，因為那個固定收益的債券是有價值的，所以在市場上拋售，會有人願意接的。比如說，可能會有5、6千億的銀行來接，可是他一開口就給你打5折！這種就會造成外溢、拋售，導致MBS的價格暴跌，所以聯準會現在要處理的是這個部分！