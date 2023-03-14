金門二膽島陳姓伙房上兵失蹤後，日前經國民黨金門立委陳玉珍證實該名士兵人在廈門，目前平安。陸委會主委邱太三13日也證實，陳姓上兵目前人在大陸。陳玉珍在政論節目問，他真的想要回來嗎？他如果想去、如果，「因為我不知道」，如果他是自己想去，他會想要回來嗎？

國民黨立委金門陳玉珍13日在《少康戰情室》指出，她一直跟陳姓上兵家人推敲，到底甚麼原因？有一些影像，當然也是有講說怎麼樣，後來就…。我們去城隍廟拜拜，回頭看到影像，有看到一個影子，後來就不見了。

陳玉珍說，這是3月9日清晨發生的，「我得到的訊息是9點多大陸就救起來了，我們國安系統知道這件事情，大概在9日、10日左右就知道了！官方說法當然要透過海巡去聯絡對方，陸委會在10日應該也知道了」。

趙少康問陳姓上兵在二膽有無被長官或同儕欺負？陳玉珍說，他的家人都說228連假回去，都很正常，也沒有相處不好，真的都沒有。「這件事我們也覺得很奇怪，我跟他家人也討論很久，家人也不能理解為什麼，他就是比較宅一點而已」。

陳玉珍最後問，他真的想要回來嗎？他如果想去，「如果」、「因為我不知道」，如果他是自己想去，他會想要回來嗎？