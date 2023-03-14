南投立委補選國民黨敗選後，藍營內部似乎陷入一陣焦慮，不少人認為侯友宜該提前表態參選2024。媒體人韋安13日在臉書發文強調，侯可幫藍營帶來中南部、中間選民、年輕族群三個突破，是可以幫助區域立委選情的最強母雞。侯的難題並非在於，表態後來自綠營的攻擊。而是藍營根本沒有訂下一個公平的初選辦法。不用擔心侯的民調會被黨內其他人超越，那都是用不可能的正副組合，和不科學的網路好感度來帶風向。

韋安指出，侯友宜是目前為止，從各種正規民調數據來看（TVBS、美麗島電子報、台灣民意基金會），都是藍營2024最有機會贏的人選。而且，從九合一選舉的結果來看，他可以幫藍營，在中南部、中間選民、年輕族群方面，帶來「三個突破」，是可以幫助區域立委選情的最強母雞。

韋安提到，現在有人製造一種焦慮感，只要侯早點「表態」，就可以出線，定於一尊。但情況並非如此，侯的難題並非在於表態後來自綠營的攻擊。而是藍營根本沒有訂下一個公平的初選辦法。

韋安指出，侯一旦現在表態，就會面臨藍營一些人「裡應外合」的亂棒圍毆，還沒出頭就把能量消耗一半。到最後還要承擔國民黨未來不能贏的責任。侯不是沒有魄力，他「槍抵在頭上都沒在怕的」。侯不怕「明槍」，而是要防範來自背後的「黑槍」。只是不願意跳入一場，敵我不分，有人早就準備在背後捅刀的亂局。

「選手出賽，先要有明確的比賽規則，不能讓選手們自己去喬規則。」韋安強調，不用擔心侯的民調會被黨內其他人超越，現在所謂侯「不行了」、「掉下來」的民調，都是用不可能的「正副組合」，和不科學的網路「好感度」之類來帶風向。