日本餐飲界最近真是多災多難！迴轉壽司店屢遭民眾惡作劇，業主苦惱不已。社群平台推特12日出現一支超噁影片，一名男子竟對著便利商店內開放式鮮食貨架的便當撒尿，旁人趕緊把他推往店外。如此行徑嚇壞眾家網友，許多人直呼「噁心」、「過分」。不過這支影片似乎是網友舊片重Po，2017年日本網友間就曾瘋傳這支影片。

推特這支僅約8秒的影片顯示，一名男子站著面對著超商內的便當貨架，突然拉下褲子拉鍊就開始解小便。一名貌似店員者立刻上前把失態男子帶離，男子竟一路尿到店門口不停歇，周圍還傳出旁人訕笑聲。事發地點未明。

這支影片翻攝自TikTok，發布2天點閱已5萬7千次，網友熱烈討論。有人怒批「噁心」、「有夠差勁！」、「太過分了！」、「應該趕快把這種人抓起來接受制裁」、「貨架要清空、消毒，會害店家賠到倒店」。有人覺得這男人看起來像是喝醉酒，「以前聽過醉漢會這樣」。

有人感嘆這種「食物恐攻」為何一再發生，「令人食慾盡失」、「日本人怎麼會這樣？」。有人擔心「便利商店真的安全嗎？總是發生奇怪的案件」、「這下子連便利商店都不能去，日本真的要完蛋了」。有人質疑「這是最近發生的嗎？」，也有人務實提問：「繼迴轉壽司之後，商品陳列的方式會再發生變化嗎？」

超商便當遭男子當場脫褲「尿擊」

不過經過比對，這支12日轉發在推特上的影片似乎是舊片重Po，YouTube上有多支非常相似的影片，不過發佈日期是5年前。

包括《Gogotsu》等日本媒體及論壇2017年就曾討論這支影片，當時報導指出事發地是名古屋錦三丁目的一間全家便利商店，男子在義大利麵區解便，後續警察也到場處理，目前尚不清楚影片確切的拍攝日期。

日本藏壽司為防食客惡作劇，在迴轉壽司轉盤加裝感應器與安全罩。（圖／美聯社）

日本好幾家迴轉壽司大型業者近來接連傳出有食客刻意做出不衛生的舉動，「壽司郎」、「藏壽司」都是惡作劇受害者，生意大受影響。其他業者紛紛暫停迴轉檯運作、改以服務人員直接上菜，或把調味料集中保管。「藏壽司」部分門市迴轉軌道安裝感應器與攝影鏡頭，若有人把蓄意破壞的餐食擺回軌道，系統會向總部發送警報，新的感應器也能辨別哪一盤食物遭破壞、哪一桌做出惡搞舉動。

愛知縣警方日前宣布逮捕3名在藏壽司名古屋一處門市舔醬油瓶、以口水塗抹迴轉壽司盤的嫌犯，分別為21歲男性、19歲男性、15歲女性，均為無業年輕人，警方表示3人已承認犯行。

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