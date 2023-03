五角大廈今天公布2024財政年度國防預算細節,總額8420億美元是史上最高。美國國防副部長希克斯說,預算案反映美方嚴肅看待與中國競爭,致力嚇阻北京未來數十年發動侵略。

美國總統拜登(Joe Biden)政府9日公布2024財政年度預算案,總額約6兆8000億美元(約新台幣210兆元),其中國防預算提高至8420億美元,較2023、2022財政年度分別增加3.2%、13.4%。

希克斯(Kathleen Hicks)今天與美國參謀首長聯席會議副主席葛瑞第(Chris Grady)在五角大廈召開聯合記者會,宣布這份「史上金額最高,也最貼近美國國安戰略」的國防預算細節。

希克斯雖列出中國、俄羅斯、北韓、伊朗、全球性恐怖組織等多項挑戰,但她特別點出中國,指預算案反映華府嚴肅看待與北京的競爭,能打造世上最致命、最具韌性、最具存活力、最敏捷及最能積極回應的聯合作戰部隊。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)透過新聞稿呼應指出,中共迅速進行軍事現代化,新年度預算案能讓美國進行多方面關鍵投資,強化美軍優勢。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭延長,彈藥消耗驚人,提升戰備存量成為華府重點目標。希克斯說,新年度編列306億美元彈藥預算,年增率12%,將用來擴大產能,採購能在印太區域有效嚇阻並在必要時擊退侵略的最大數量彈藥裝備,例如戰斧(Tomahawk)巡弋及海上攻擊飛彈。

為在印太更有效嚇阻,維持區域自由開放,希克斯說,國防部為「太平洋嚇阻倡議」編列91億美元,也是史上最高。

希克斯指出,過去幾個月,美國與區域盟友在提升嚇阻上有諸多發展,包括日本承諾提高軍事支出一倍、美軍將在沖繩部署新的陸戰隊機動單位、美菲協議增加美軍在菲律賓據點數量等,新年度預算將延續這股氣勢。

希克斯強調,美國目標是嚇阻,競爭不代表衝突,但仍會致力確保若必須一戰,美軍有足夠戰鬥能力能取得勝利。

她說道,五角大廈內常被拿來測量成功的標準,是要能確保中共領導人每天起床,評估侵略風險時,都會得出「今天不適合(行動)」(today is not the day)的結論,「要讓他們今天及從現在到2027年、2035年、2049年甚至之後的每一天都是這麼想」。

有記者質疑,中共2023年軍費預算增幅7.2%,為何美國新年度增幅僅3.2%。希克斯強調,重點是作戰結果,不是投入多少。

她還說,從俄羅斯經驗就可驗證,俄軍去年一整年出動大批坦克與士兵,卻沒取得什麼好戰績;美國不是紙老虎,美軍訓練有素,極具戰鬥能力,且定期針對區域挑戰進行演練,相信能比中國取得更好戰果。

至於美國是否有為中國偵察氣球入侵領空事件增加預算項目,美國國防次長兼主計長邁考克(Michael J. McCord)表示,確實有為此增編一小筆經費,提升美國在特定海拔的偵測與分析能力,但未透露金額。(編輯:陳彥鈞)1120314