市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，數間中型規模的銀行股再度遭到拋售而股價下挫之際，華爾街股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收跌。
道瓊工業指數下跌90.50點或0.28%，收31819.14點。
標準普爾指數小跌5.83點或0.15%，收3855.76點。
那斯達克指數上漲49.95點或0.45%，收11188.84點。
費城半導體指數小跌2.22點或0.08%，收2921.71點。（譯者：陳彥鈞）1120314
市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，數間中型規模的銀行股再度遭到拋售而股價下挫之際，華爾街股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收跌。
道瓊工業指數下跌90.50點或0.28%，收31819.14點。
標準普爾指數小跌5.83點或0.15%，收3855.76點。
那斯達克指數上漲49.95點或0.45%，收11188.84點。
費城半導體指數小跌2.22點或0.08%，收2921.71點。（譯者：陳彥鈞）1120314
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