位於台北大直蛋黃區，2015年開幕的萬豪酒店，近來因竹聯幫明仁會、弘仁會連兩天包場辦春酒，更傳出拒絕警方盤查、不讓制服員警如廁等作為，民眾怒批「有錢就是大哥」，該飯店Google評論遭灌爆一星差評。據了解，不只竹聯幫春酒，太陽會也曾在此餐敘，讓外界十分好奇這家飯店的來歷。其實，該飯店負責人為「飯店教父」、老牌西華飯店董事長劉文治，他斥資300億元、耗費10年打造，開業半年創下營收7億元， 1年卻得繳稅2億元，一度砲轟「重稅壓垮飯店業」登上媒體。

本刊調查，萬豪酒店坐落於大直蛋黃區，飯店可以一覽台北101等美景，裏頭有多家高檔餐廳，包括米其林一星「鳥喜」、萬豪老董的宴客料理「宴客樓」，以及可俯瞰飛機起降、基隆河畔美景的台北絕美高空酒吧「INGE'S Bar & Grill」。劉文治雖已將飯店交棒長子劉恆昌打理，但仍擔任代表人也是最大股東。

當年萬豪酒店開業後，半年雖進帳7億元，不過因碰上房屋稅新制，房屋稅和地價稅暴增1倍多，一年加總上看2億元，等於每天開門營運就要吐55萬元稅金，為此，老董劉文治曾受訪砲轟「重稅壓垮飯店業」，引發各界關注。

據了解，劉文治的萬豪酒店在國際品牌的加持、行銷管道串流下，目前以商務客居多，也因為場地大，包括12個多功能活動場地，19773平方米宴會會議空間，頗受國際品牌商務研討會、藝術拍賣和展覽活動等青睞。

黑幫春酒宴畫面流出， 170位爆乳旗袍辣妹成「嬌點」，迎賓送客陣仗大各界譁然，也讓明仁會成為全台熱議話題。（圖／翻攝人力公關公司臉書）

而竹聯幫仁堂的旭仁會、明仁會，本月5、6兩天接連包下萬豪酒店5樓萬豪廳，其中明仁會席開85桌，每桌餐費3萬5起跳，光是吃飯豪擲300萬元上下，另外還請了170名爆乳旗袍妹桌邊服務，還有藍寶堅尼、法拉利贊助撐場，其中光是旗袍妹集體行動，如此人海戰術就讓人看花眼。

相對明仁會的高調春酒宴，引起警方和民眾關注，旭仁會在前一晚同樣在該場地舉辦的春酒宴，似乎格外低調，雖然雙方桌數相當，旭仁會席開80桌，但會長「瘋狗偉」似乎保守為上，只請來40位禮賓小姐。

據了解，不只黑幫喜歡在萬豪酒店辦活動，連政商名流也不例外，明仁會春酒後隔兩天的3月8日，力挺總統蔡英文的「小英之友會」同樣選在萬豪酒店辦活動，英系立委齊聚萬豪，前衛福部長陳時中出席並接任「小英之友會」榮譽總會長。

但是，深受黨政人士喜愛的萬豪酒店，接了竹聯幫春酒，卻拒絕警方盤查，還不讓制服員警進大廳到1樓上廁所等負面消息傳出後，大批網友灌爆萬豪酒店Google評論區，怒給一星差評，痛罵「拒白迎黑」、「黑道特約飯店」，揚言不會再去等等。對此，台北萬豪強調「一直都非常積極配合警方調查」。

有「飯店教父」之稱的劉文治，花了10年時間，耗資300億元打造萬豪酒店。（圖／報系資料照）

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