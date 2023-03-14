新北中纖女子排球啦啦隊的正妹姿蓉長相甜美身材窈窕。（圖／取自powermegirls 、姿蓉IG）

受封「黃金左手」的排球選手吳宗軒，不只是球場表現引發關注，感情世界也是球迷津津樂道的話題之一。據本刊觀察，今年29歲的吳宗軒，私下早有個交往多時的女友相伴，女方正是小她6歲、效力於新北中纖女子排球啦啦隊的一員「姿蓉」。

早在2021年5月，吳宗軒和姿蓉的IG上就可以看到兩人在綠島燈塔前同角度的男、女友視角照。（圖／取自吳宗軒、姿蓉IG）

吳宗軒過去總是不吝嗇於在社群網站上分享戀愛的喜悅，直到他揮別上一段戀情後，才開始轉趨低調，似乎是不希望戀情成為茶餘飯後的焦點。但熱戀中的情侶難免會手癢放閃，小倆口不時會在IG分享出遊照，即便小倆口偶爾會刻意錯開時間上傳，但相同的拍攝地點、角度，早已洩漏正是男、女友視角的Lovestagram。

雖然刻意避開同一天上傳美照，但吳宗軒與姿蓉在宜蘭清水海邊的照片角度相同。（圖／取自吳宗軒、姿蓉IG）

記者循線發現，早在2021年5月吳宗軒就曾曬出他在綠島燈塔前的「女友視角」照，同一天姿蓉也分享了同個角度的照片，兩人寫的都是在提醒大家要小心疫情的相關內容，8月吳宗軒PO了宜蘭清水海邊照，姿蓉則是在錯開到十月才發了同個地點的比基尼照；不過中間9月在姿蓉慶祝22歲生日時，吳宗軒在IG留言處祝福女方生日快樂，文字後方還附上一個眼冒愛心的表情符號悄悄放閃；之後2人更不約而同分享在劍湖山、鹿茸咖啡莊園、清境農場等約會勝地的美照，愛的足跡幾乎踏遍全台，關係不言而喻。

姿蓉2021年過生日時，吳宗軒還在留言處公開祝福。（圖／取自姿蓉IG）

去年9月剛邁入23歲的姿蓉，高中就讀育達高級中等學校時尚模特兒科，大學則是萬能科大航空暨運輸服務管理系。因身高外貌優勢，她早早入行當模特兒、加入全台首支專業模特兒啦啦隊「Power Me Girls」。此外，她還擅長疤痕重建、黑眼圈遮瑕，會趁空檔經營副業，是個才貌兼具的正妹。

兩人去劍湖山遊玩自然也都在摩天輪前取景留念。（圖／取自吳宗軒、姿蓉IG）

而今年29歲的吳宗軒，國小因家人開始接觸排球，征戰過大大小小的球場，並多次拿下企聯賽「最佳副攻手」殊榮。但大學畢業後，他選擇暫別球場轉戰教職，直到2021年他先以教練身分加入台中太陽神，下半年則以球員身分重返球場，為球隊注入新能量。雖然他與姿蓉隸屬不同球團，且年紀相差6歲，但有「排球」這個共同話題，想必關係一定會更加緊密，完全不用怕有代溝。

去年12月耶誕節兩人一同在清境農場度過。（圖／取自吳宗軒、姿蓉IG）

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