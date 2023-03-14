主管機關審查重心可能放在KPMG美國所對兩家銀行財務狀況的了解，以及沒有察覺的地方。KPMG美國所是否未察覺兩家銀行的問題，決定性關鍵在於銀行擠兌何時開始變嚴重，以及銀行管理階層和會計師何時知悉危機。

在1998年至2001年擔任美國證交會（SEC）首席會計師的透納（Lynn Turner）表示，會計師為矽谷銀行母公司（SVB）的財報背書，該銀行在兩周後便無預警爆雷，會計師可能陷入麻煩。