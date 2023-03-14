トレバー・ #バウアー 投手がDeNAベイスターズと1年4億円で契約に基本合意。



News: Trever #Bauer will sign with the #DeNA #Baystars in Japan professional league. The deal is $4M + incentives / 1 year, pending physical. Sources confirmed it to Sankei Sports. — 山田結軌⚾️ｻﾝｽﾎﾟMLB記者🇺🇸野球大好き😍 (@YamadaSANSPO) March 13, 2023

大聯盟賽揚獎強投包爾（Trevor Bauer）加盟日本職棒了，日媒《產經體育》報導，中央聯盟的橫濱DeNA海灣之星與包爾簽下1年4億日圓合約（新台幣9147萬元），外加激勵獎金。包爾是2020年國聯賽揚獎得主，該季他的自責分率1.73，甚至獲得MVP選票，隔年高薪3年1.02億美元轉戰道奇，自責分率2.59仍相當優異。

今年32歲的包爾因為性侵案件遭到調查，被聯盟禁賽長達194場，損失一大部份薪資，解禁之後，洛杉磯道奇宣布將他釋出，也沒有任何球隊敢簽他。本季包爾仍可從道奇領取剩餘的2250萬美元，再加上日職的薪水。

包爾2021年6月起陸續被3個女人控告，他在合意性行為時過度使用暴力，把女方掐昏導致她們受傷。控方提出的保護令遭到法庭駁回，法官認為包爾不會對原告造成威脅，洛杉磯地方檢察官也未對包爾刑事起訴，原因是受害女子提供的證據不足。

大聯盟對於家暴、性侵、虐兒採取零容忍，即使未遭到刑事起訴也會被聯盟處罰，所以給包爾下達324場禁賽令，最後他上訴成功減為194場，並可討回一部份薪資。幾支球隊包括洋基、大都會、教士、雙城、守護者都已經失去對包爾的興趣。包爾雖然厲害但是很久沒比賽了，最後一場出賽是在2021年6月29日對戰巨人，6局失2分摘下勝投。

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