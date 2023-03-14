（中華電信MOD、Hami Video 31日轉播MLB大聯盟，一起為張育成加油。圖／中華電信提供）

WBC世界棒球經典賽A組預賽為中華隊敲出2發全壘打、進帳8打點並獲分組MVP殊榮的台灣英雄張育成，將返美加入MLB紅襪隊春訓，中華電信宣布MOD、Hami Video取得2023MLB美國職棒大聯盟新媒體獨家轉播權。

3月31日起MOD、Hami Video天天精選並提供1場中文轉播賽事，同時享有VOD與回看功能，Hami Video運動館再加碼提供每日3場原音直播賽事，每天高達4場全台最多，邀請全台球迷一起為張育成加油，讓寶島健兒在異鄉也能感受到家鄉溫暖。

WBC世界棒球經典賽8日開打後，中華隊一連四場激戰引爆全台瘋棒球！包括3月11日中華vs.荷蘭之戰，新一代不動四棒張育成石破天驚的滿貫全壘打，讓MOD專區單日點擊戶數首度超越世足冠軍賽。

這次網路獨家轉播的Hami Video，也在開賽後衝上iOS與Android下載第一名，付費訂閱數較去年同期大幅成長15.5倍，從3月5日自辦熱身賽起短短一週，至今全站流量已累積超過1億次，中華隊全力奮戰的精彩表現，無論勝負，都撥動全台球迷的每根心弦。

為滿足客戶不同收視需求，中華電信提供多元化優惠方案，3月31日前新租MOD搭配Hami Video運動館提供每月149元專屬優惠，或於Hami Video平台訂購運動館或電視館，可享有單館60天199元優惠價，滿足客戶大螢幕收視與行動影音帶著走的不同需求。