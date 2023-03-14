2023年WBC世界棒球經典賽結束首周賽程，台灣棒球隊打出四場精彩萬分感動賽事，負責47場全賽事轉播的MOD愛爾達電視收視再創巔峰，尤其3月11日對荷蘭之戰，「國防部長」張育成敲出滿貫砲後，MOD收視率一度衝上11.43，直接改寫過去一年以來，運動轉播收視率最高峰。

即便台灣首場比賽對巴拿馬失利，不過3月10日起對義大利之戰上演驚奇逆轉秀，3月11日對荷蘭之戰上演史詩劇本，3月12日面對古巴 爭取晉級複賽資格，三場比賽分別繳出9.09、11.43、7.68的「超高收視率」。

加上愛爾達經典賽場場直播，WBC首周整體收視率更超越去年卡達世足賽平均收視率，多出近2.2倍。

延續運動轉播大平台策略，愛爾達所屬串流服務ELTA.tv訂閱成績不俗，經典賽首周繳出20％的訂閱正成長。特別的是，洲際球場現場觀賽的中華隊球迷，也會透過行動裝置，收看愛爾達體育台的經典賽轉播，完全不漏接任何比賽動態。

電視廣告部分，業主看好「9局廣告」商機，早已於開幕前夕銷售一空，比預期營收目標成長2倍，再次體現「棒球是國球」的迷人魅力。