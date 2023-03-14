愛爾達電視董事長陳怡君表示，MOD愛爾達電視將與MLB及中華電信持續合作，取得新媒體獨家轉播權打造棒球轉播收視大平台。加上WBC經典賽帶起的張育成熱潮，愛爾達決定加碼播出MLB賽事埸次，提供一天四埸最高水準的棒球競技 MLB。同時，希望紅襪隊的張育成，能在今年球季打出最精采的表現。

MLB全球媒體事業資深副總Dominick Balsamo表示，一直很重視台灣球迷對於大聯盟的熱愛，愛爾達電視更是MLB在台灣市場的長期堅定夥伴。透過這次新媒體獨家轉播合作，獻給台灣球迷欣賞更多精彩世界頂級棒球殿堂表現。

新球季愛爾達電視轉播服務再升級，用戶除了可透過MOD愛爾達體育1台（CH200）或2台（CH201）欣賞每日精選中文製作直播場次外，網路頻道愛爾達體育 MAX台將每天加碼3場賽事原音轉播，一天四場大聯盟好戲，要讓球迷看個過癮、並且隔海第一時間為張育成加油。