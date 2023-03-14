藝人黃子佼愛女之心大爆發，去年特地開了新的親子類別與綜合型PODCAST節目美強生優兒A+《爹地佼出來》，整體觀看收聽數已破百萬，節目也將於第二季開播。

美強生優兒A+義大利行銷總監Castellana Lorenz特地到場祝福，希望小玉米健康快樂成長，新手爸爸王家梁更到場取經，請教兼顧小朋友和家庭的撇步。

去年剛當上爸爸的藝人黃子佼，事業家庭兩得意，初為人父的黃子佼喜悅之情不言可喻，每天固定為女兒po照發文，記錄女兒小玉米的生活日常，也吸引一票粉絲，參與一家三口的逗趣互動。

王家梁和許維恩的女兒忒忒即將在6月誕生，王家梁表示非常期待，女兒將是雙子座寶寶，自己也即將要當新手奶爸，特地來跟前輩奶爸佼哥「取經」照顧寶寶的小妙方。

身為過來人的黃子佼建議，照顧寶寶要有細心，愛心，還要有耐心，要跟太太平均分擔，自己也是當爸爸後才發覺，有了小孩後，孩子自然而然成為夫妻倆的生活重心，加上夫妻倆還要顧及主業跟副業，有時候真的覺得1天有48小時也不夠用。

黃子佼說，夫妻兩人同心協力調整好步調很重要，要常常互相感謝對方付出。玉米哄睡小秘方，就是晚上洗完澡幫寶寶擦擦乳液按摩一下，換上乾淨舒適的衣服後，給寶寶瓶餵睡前配方奶，通常寶寶洗完澡後身體放鬆再喝奶，睡意比較快就來，這時候再哄哄寶寶，或是放個輕柔睡前音樂，會比較容易入睡。寶寶睡眠品質好，爸媽也才睡得好，所以配方奶很重要。

繁忙之餘也不要忘記一週要慰勞太太一次，比如兩人的燭光晚餐，讓太太去做做精油SPA按摩，情人節的浪漫花束，還有就是幽默感，要經常講笑話給太太聽，夫妻間開開玩笑，生活會比較多采多姿。

東森購物表示，美強生優兒A+是專為1-3歲寶寶所研發的幼兒成長奶粉，除了高優質DHA幫助寶寶成長發育，還有獨家雙重益菌生PDX+GOS照顧肚肚健康，和媽媽一起幫寶寶打造學習力與吸收力，陪伴寶寶健康成長。

美強生優兒A+《爹地佼出來》PODCAST節目即將於3月30日起，每週四晚間19:30於藝人黃子佼官方FB粉專開播，ETtoday官方Youtube頻道於當晚20:00播出，第二季邀請更多演藝圈與各領域的親子型明星和名人，例如楊千霈、隋棠、KID、HOWHOW等來分享家庭生活的點滴。