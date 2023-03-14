清明節（4／5）將至，今年有長達5天連假，不少人為避開人潮會提前掃墓，豊寓島嶼風水顧問高宏寓提醒，如果掃墓發現墓碑有塌陷或破損等狀況，都是先人警示，要盡快處理，否則恐對後代子孫不利。

根據《三立新聞網》報導，高宏寓表示，陰宅的好壞，會影響陽世間子孫；若長年身體上有問題，卻找不出原因，也有可能是祖墳出了問題，祖先對於後輩子孫「有事想說」。

高宏寓指出10種常見祖墳出現問題的預兆：

1、墓碑退色或掉漆：影響後代子孫身體健康、破財敗家。

2、墓碑上半部明亮，下半部暗淡：易導致子孫運程不利。

3、墓碑底部有水漬或生青苔：注意屍身是否變成蔭屍，恐家運衰落。

4、墓碑上方雜草或者青苔叢生：易導致子孫久病難醫。

5、墓前後被水泥、磚石或其它廢棄物壓著：易導致子孫中風或凶禍。

6、墓碑倒陷龜裂：易導致家庭不和睦，也可能是生命警訊的提醒。

7、墓地四周都是圍墻：易導致子孫有官訟或牢獄禍害。

8、墳墓上方有高壓電通過：易導致金錢耗損，有漏財可能。

9、墳墓周邊有湍急水流：易導致家族不興旺，飛災橫禍火燒堂。

10、墓前明堂（拜台）汙水、惡臭：易導致婚姻、職業、財源有不法或不道德疑慮。

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