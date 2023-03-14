第95屆奧斯卡金像獎於台灣時間13日圓滿落幕，楊紫瓊成功以《媽的多重宇宙》成為首位華裔奧斯卡影后，她從出生於馬來西亞的富商家庭，搖身一變成為華人世界的首席「女打仔」，年輕還還與張曼玉一起競選參選世界小姐，昔日同框成龍的嫩照也隨之曝光。

21歲的楊紫瓊由母親譚慧珍代為報名參加馬來西亞小姐，她曾受訪透露連報名表都並非她親自簽名，而是由哥哥代簽，最後竟意外獲得選美冠軍，同時代表馬來西亞出征競選「世界小姐」寶座。巨星張曼玉曾回憶道，當年她以香港小姐亞軍之姿，到倫敦參選世界小姐，正是在這一次的選美會場，第一次見到楊紫瓊。

其後，楊紫瓊因主演《皇家師姐》一片走紅，從此「香港一代打女」的形象深入人心， 1992年與成龍合作的影片《警察故事III》更讓她一躍而成亞洲片酬最高的女演員，更與成龍成為好友，兩人私下的交情好到可以經常拌嘴。

成龍與楊紫瓊私交甚好，經常互損。(圖/微博)

事實上，楊紫瓊表示成龍在《媽的多重宇宙》獲得成功後，傳訊息給她：「恭喜妳的電影，但妳知道妳的導演們第一個是來找我」，楊紫瓊聽到這句話回應「這是你的損失，謝謝啦！」楊紫瓊此話一出，一旁的嘉賓都嚇到了，楊紫瓊也趕緊緩頰「沒事沒事，我們是好朋友。」