Tea time! 🫖



Team Great Britain secures its first #WorldBaseballClassic win ever. pic.twitter.com/cZK031Kbme — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

A historic win for Team Great Britain on the world's stage! 🇬🇧 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YzJCR4SLtq — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2023

前一場慘遭加拿大7局「扣倒」的英國隊成功寫下歷史，他們14日擊退強敵哥倫比亞，以7比5摘下隊史經典賽首勝！C組預賽包含美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞，原先英國抱著4連敗的心理準備，不料哥倫比亞自己爆冷打贏墨西哥，接著就爆冷遭到英國打敗。

哥倫比賽總教練卡布瑞拉（Jolbert Cabrera）對於晉級充滿希望，他表示亞洲兩組預賽都出現了黑馬（A組義大利、B組澳洲），這對於世界棒球發展是有利的，當然他希望哥倫比亞也能成為黑馬。雖然哥倫比亞的國民運動是足球，不過棒球在他們國內也有悠久的歷史，特別在北岸非常受歡迎。

英國隊很容易失分，2局上因為游擊守備失誤被跑上二壘，哥倫比亞1支安打就得1分。4局上英國投手連續3個四壞保送弄成滿壘，對手1支安打又撈走兩分。4局下輪到哥倫比亞投出3個四壞保送，被英國犧牲打與安打追成3比3。

5局下英國靠著保送和安打上壘，路德（Jaden Rudd）擊出長打送回兩分，首度將比數超前。7局下捕手哈利福特（Harry Ford）轟出陽春炮，後面又有長打再添加保險分。哥倫比亞9局上也開轟，但還是吞了再見三振，讓英國收下首勝。