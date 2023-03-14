3名小黃運將去年載客時，好心借手機給乘客用，不料被對方偷走SIM卡上網盜刷，還申請外送平台的「代買代付」服務，詐騙外送員代墊貨款，有運將因而挨告，警方查出是22歲陳男行竊、詐騙，讓運將揹鍋，陳騙走2萬元，被害運將、外送員共8人。台北地檢署依竊盜、偽造文書、詐欺罪起訴陳男。

檢方指出，陳男曾因涉詐欺案，被台中地院判刑2月確定，2021年10月才執行完畢，屬於累犯，請求法院依據司法院大法官釋憲意旨，裁定是否加重其刑。

起訴指出，陳男去年5月24日下午，搭乘袁姓司機的計程車，途中向袁借手機，竊走手機中的SIM卡後，在Lalamove平台註冊帳號，袁經電信公司提醒，才知SIM卡遭竊。

陳男5月25日凌晨，搭乘陳姓司機計程車，開口借手機偷走SIM卡，在GOOGLE PLAY及APPLE商店共消費3300元，司機因手機無訊息，才發現SIM卡遭竊且盜刷而報警。

5月25日凌晨，陳以Lalamove帳號申請代買代付服務騙外送員1800元，當天上午，陳食髓知味，以相同手法騙外送員3400元。

另陳男搭乘楊姓司機計程車時，偷走楊手機SIM卡，楊收到帳單才知SIM卡被偷；5月25日上午，陳男又騙外送員3200元；7月24日凌晨陳先詐騙外送員4200代墊貨款後，同日上午再騙外送員4400元。

事後因外送員聯絡不上買家，始知受騙，報警處理，警方依據聯絡手機號碼，查到手機是運將所有，部分運將不但手機SIM卡被竊，還無辜吃上詐欺罪官司。

檢方查出，詐騙外送員是陳男所為，依法起訴陳男，還給無辜運將清白，運將被控詐欺罪嫌不足，另予不起訴處分。