大陸女星趙薇過去主演《還珠格格》迅速竄紅，但她卻在2021年8月無預警被點名為「劣跡藝人」，所有作品及社群帳號都遭撤銷關閉，雖她曾在去年10月悄悄更新IG動態，但仍遲遲未重返演藝圈，如今迎來她47歲生日，才發出自拍照及錄音向粉絲問候。

趙薇的工作人員12日在微博上傳趙薇素顏的自拍照，只見她對著鏡頭面帶微笑，看似有些憔悴。雖受封殺事件的影響，但仍選擇生日時以錄音的方式向粉絲道謝「謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走，我收到了你們的生日祝福，我希望你們每個人都快樂幸福。然後，雖然是我的生日，當然我覺得跟平平淡淡的每一天都一樣，我們過好我們自己的每一天，日日是好日」最後也祝福粉絲工作生活一切順利。

趙薇分享自拍照並錄音給粉絲。(圖／翻攝自微博）

事實上，趙薇2021年8月突然所有作品無預警被除名下架，粉絲超話也被關閉，更被點名為「劣跡藝人」，被封殺後就此低調度日行蹤成謎，直到2022年6月趙薇才更新IG限時動態透露父親離世消息，但隨後就刪文改貼神像照，令粉絲相當擔心。

然而，趙薇在去年10月再度更新IG動態，上傳一張綠度母佛像照，並附上佛偈「嗡 达咧 度达咧 度咧 唆哈」，除此之外，有眼尖網友發現，趙薇也將IG頭像換成佛祖的照片，但始終未透露她的動向，而好不容易等來趙薇發文的粉絲也紛紛留言「我的女神妳回來了，願妳一切都好」、「失蹤人口回歸」、「最近過得還好嗎？」。