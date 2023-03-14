日前失聯的二膽上兵穿救生衣游往大陸廈門，最後遭到大陸海警救起。針對外界質疑逃兵一事，國防部長邱國正表示，「我可沒有講他逃兵，具體原因要找到人才能確認」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，金門前線二膽島算戰地，逃兵是唯一死刑，但邱國正第一時間因怕事，竟說是跑掉，更痛斥國軍在邱的領導下，每個環節都鬆了，「邱國正明天給我下台」。

吳子嘉昨(13)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，民進黨政府所提拔的軍中將領不像話到極點，且目前發生這麼多事，邱國正是最差勁部長。針對該上兵失聯，邱國正說不能叫逃兵，吳子嘉質疑，金門前線二膽島算戰地，逃兵是唯一死刑，但邱國正第一時間因怕事，竟說是跑掉。

不僅此事，近日還發生日本媒體稱台灣退降有九成是匪諜；馬祖在沙灘寫大字報搞長官等，吳子嘉直言，「國軍在邱國正領導下，每個環節都鬆了」。

吳子嘉也痛斥，整個部隊有賣槍、有寫大字報、有游泳到對岸的，邱國正還敢敢當部長？「還說不能懲戒，他憑什麼當國防部長」。吳子嘉強調，整個國軍在民進黨領導下，士氣非常低落，只要靠吹牛、拍馬屁、走後門就可以當上將，當完上將以後就可以無所事事，跟民進黨沆瀣一氣，把整個國軍風氣搞壞，「邱國正明天給我下台」。