金門二膽守備隊的陳姓上兵失蹤多日，陸委會主委邱太三昨（13）日證實，該兵目前人在對岸廈門，詳情情況國防部與相關單位都在積極了解當中。對此，退役陸軍少將于北辰也披露，這次有國軍被大陸帶走，國防部要負全部責任，且他還提到，不要小看一個伙房兵，其對於情資掌握不少。

于北辰13日在節目《新聞面對面》指出，此次事件應該是國防部的事，金防部編制雖然在陸軍，但在整體作戰是國防部直屬，陸軍實際作戰的時候根本沒有包含金門，他呼籲國防部要出來面對。至於陳姓上兵是「叛逃」還是「逃兵」，于北辰闡述他的分辨方法，向東邊叫逃兵，往西邊叫叛逃。

對於國軍可能洩漏的機密，于北辰表示，伙房兵對二膽的防務絕對比一般兵清楚，「哪個據點多少人吃飯、哪個據點多少人休假、哪個據點在什麼位置做了什麼調整，他必須要知道，不然他怎麼送飯。」另于北辰也強調，伙房兵煮飯，吃飯的人數、船隻的補給時間都會知道，且補給糧食的船同樣也會補給彈藥、補給油料。

至於陳姓上兵從何處拿到救生衣，于北辰也分析，唯一可能是負責海巡的船隻、負責運補的船隻，猜測是在運補的時候，從船上偷拿的，不然外島沒有其他地方可以拿到救生衣。