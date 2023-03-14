印度國家銀行（State Bank of India）由印度政府持股64.9％，為印度最具代表性的金融及銀行集團之一，不僅在總資產、放款及存款展現強勁成長，也持續優化獲利能力及資產品質。由於為印度最大商業銀行，因而吸引許多國際大型銀行積極爭取主辦此次聯貸案。

由於北富銀在聯貸市場及ESG融資上皆具豐富經驗，此次聯貸案最後由北富銀及三菱日聯銀行共同獲得印度國家銀行委任統籌主辦，並由北富銀擔任統籌主辦暨包銷、額度管理和企業社會責任貸款統籌銀行。

北富銀執行副總莊慧玫表示，此聯貸案不僅能藉由發揮金融職能，帶動企業社會責任發展與落實，更是國際聯貸市場上由銀行作為借款人且由台資銀行擔任管理行的最大金額案件，對台資銀行的國際能見度極具指標性意義。

北富銀2022年主辦越南最大民營企業集團Vingroup及其子公司VinFast 5億美元的越南首筆綠色聯貸案，同年統籌主辦中租-KY控股旗下越南仲利國際3年期9千萬美元社會責任貸款聯貸案、並擔任該案ESG管理銀行，今年進一步將永續金融觸角推廣至印度。

此次聯貸案資金用途為支應印度國家銀行的ESG融資框架下日常營運所需，銀行團期待能藉此支持該行落實永續發展，再創營運成長佳績。展望後市，北富銀將持續強化亞太市場商機開發，發揮跨區域連結效益，拓展並延伸國際融資業務，朝亞洲一流銀行願景邁進。