柏文2022年合併營收36.06億元、年增38.39％，創歷史次高。營業利益1.43億元，較前年虧損1.93億元顯著轉盈。雖然業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.71億元，較前年虧損1.42億元谷底顯著回升，惟每股盈餘0.95元仍為歷年次低，主要仍受疫情起伏影響。

柏文2023年2月自結合併營收3.12億元，月增8.98％、年增15.09％，改寫同期新高。其中，健身及娛樂服務1.82億元，月增3.23％、年增7.52％，運動保健服務1.16億元，月增達17.87％、年增達31.89％。入會費0.11億元，月增達31.67％、年減4.77％。

累計柏文前2月自結合併營收5.99億元、年增4.63％，亦創同期新高。其中，健身及娛樂服務營收3.59億元、年增4.54％，教練課程的健身保健服務營收2.15億元、年增5.86％。一次性收取的入會費營收0.19億元、年減5.97％。

目前「健身工廠」全台共有64處營運據點。展望2023年，柏文規畫至少新展8處「健身工廠」新據點，其中高雄市小港廠、新北市七張廠將於24日投入營運，而台北市中山北廠、基隆市基隆廠已於10日開始預售，持續衝刺今年營收成長動能。