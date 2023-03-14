集保結算所董事長朱漢強表示，成立至今每十年為一世代，從1.0股票保管、2.0帳簿劃撥、3.0多元業務到目前的4.0數位與資安階段，成立數位暨資安部為擘畫數位發展藍圖、堅實資安能量，希望領航市場數位發展、打造資安聯防典範，實現金融基建、數位共好的企業價值。

為成立數位暨資安專責部門，集保結算所2022年即構思並啟動組織調整工程，期間進行2次徵才，跨界引進金融數位、資訊及資安專業人才，並以名人講堂、集保e學堂等多元方式，強化全體員工數位及資安教育訓練，全面建構數位文化及資安意識。

集保結算所長期深耕數位服務，已提供eSMART數位帳簿劃撥平台、集保e手掌握App、電子投票及視訊股東會等多項數位服務，並延伸資料價值協助主管機關辦理市場監理，以具體行動實現三大發展策略。

集保結算所表示，數位暨資安部成立後，將持續秉持「打造金融服務樞紐，提高市場作業效率」、「發展普惠金融，提升金融服務可及性」及「協助金融市場監理，發揮金融科技功效」三大策略，推出多元創新數位服務及培養更多數位人才，服務參加人、投資人及主管機關。

朱漢強強調，數位暨資安部的另一項重要任務為強化資安韌性，在持續配合金管會「金融資安行動方案2.0」等重大政策下，積極推動資安治理、強化資安監理，且橫向辦理資安聯防，攜手其他周邊單位進行多層次防禦機制，以精實資安韌性，共同打造數位資安新未來。