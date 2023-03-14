國票金總經理蘇松輝表示，由於去年美國聯準會強力升息，導致子公司雖有獲利盈餘，但帳列在其他權益下的債券按公平市價評價減損，近期殖利率水準下降，其他權益減項淨額金額至今年2月已有大幅回升。

因此，就當期發生帳列其他權益減項淨額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目，計入當期未分配盈餘之數額，提列相同數額特別盈餘公積，待之後其他權益減項淨額有迴轉時，得就迴轉部分迴轉特別盈餘公積分派盈餘。

國票金旗下票券子公司所持有外幣債券主要以持有至到期，均為債信良好投資等級債券，因債券評價殖利率急升，導致淨值評價減損。雖實質上並未有現金減損流失，由於金控旗下票券子公司未如同壽險公司得變動適用會計制度，將持有債券重分類，由其他綜合損益按公平市價評估(OCI)的金融資產，轉列為攤銷後成本（AC）金融資產類別，改以成本列帳，得免去債券評價，使得淨值回升，在帳上因評價而產生淨值減損。

國票金去年底首次辦理現金增資，增資後國票金雙重槓桿比，由增資前的123％降至目前112.8％，負債比由23.73％降至目前的13.31％，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，且今年前兩月累積稅後盈餘，亦較去年同期成長約50％以上，有助於未來長遠的擴大發展。