受惠便利商店本業表現穩健，展店淨增加158家，同步帶動相關轉投資如福比麵包、屏榮與晉欣食品、全台物流等成長，全家便利商店111年合併營收907億元，年增8.47%，稅後盈餘為19億元，年增34.49%，歸屬母公司淨利18.4億元，年增36.96%，每股盈餘8.25元，公司董事會決議擬配發現金股息6.5元。

去年全家便利商店本業開店淨增加158店，並於第一季板橋廣榮店開幕後邁入4000店里程碑，全年總店舖數達4138家，並積極開發FamiSuper選品超市新店型，首創Fami煮煮下廚懶人包，整合線下線上渠道與店取外送彈性服務，滿足家戶便利自煮的剛性餐食需求。

全家表示，鮮食差異化有成，名店網紅聯名、品質構造改革、clean label少添加三大策略，推升億元級鮮食品項翻倍成長，打造新型態多元現作熟食區與定番明星品類Fami!ce霜淇淋、Let's Cafe、金飯糰、uno pasta、匠吐司，搶佔顧客心佔率也帶動整體鮮食業績年增超過1成以上。

掌握行動購物商機奏效，線下店鋪靈活運用四大線上渠道—全+1商城、全家行動購、店長團購line群組、節慶預購，滿足顧客虛實雙棲的購物需求，助攻數位業績年增超過15%。

全家會員人數率先突破1600萬人，APP持續創新功能強化會員黏著度，去年首創獨家「家庭訂閱共享」、跨通路隨買寄取「好享券」等服務，讓便利再升級，並於4月正式導入跨通路支付工具—全盈+PAY後，一舉擴大會員點數生態圈達10萬個特店，有效活絡全家點數流通，目前會員營收占整體比例穩定維持在5成。

去年重大投資依既有事業計畫穩健進行，完成全國超過4100家店新世代收銀機NexT POS導入作業，新台中大肚物流廠稼動，專營電子支付「全盈支付」於四月開業後，會員人數破百萬、活躍會員達7成、特店數達10萬點、嵌入零售(全家)社區(智生活)職場(STAYFUN)三大場景App，以上皆可望蓄積便利商店本業的未來成長動能。

全家董事會亦決議通過福比麵包二廠近萬坪廠房之建設投資案，預計於後年啟用，蓄積集團成長新動能。

展望2023年，全家表示，全球經濟前景雖備受挑戰，「全家」將積極持續展店，整合線上線下，對應趨勢向上的消費需求，厚植自有鮮食競爭力，深耕會員生態圈，提供顧客虛實無縫、良好獨具的體驗，朝「以顧客為核心，成為無所不在的跨產業便利生活服務平台」目標邁進，整體營運樂觀可期。