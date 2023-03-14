櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，奇鈦科公司自111年9月8日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年3月14日起得為融資融券交易。
櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，明係公司自111年3月31日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年3月14日起得為融資融券交易。
上櫃股票奇鈦科(3430)及明係(6804)自112年3月14日起得為融資融券交易。
櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，奇鈦科公司自111年9月8日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年3月14日起得為融資融券交易。
櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，明係公司自111年3月31日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年3月14日起得為融資融券交易。
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