櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，奇鈦科公司自111年9月8日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年3月14日起得為融資融券交易。

櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，明係公司自111年3月31日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年3月14日起得為融資融券交易。