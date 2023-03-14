2022年王道銀行股歸屬母公司稅後淨利為50.3億元，年增173％，每股盈餘1.8元。若扣除認列租賃一次性收益30億元，稅後淨利也有20億元，仍成長8.9％，獲利成長主要來自轉投資收益帶動淨收益成長30％，抵銷淨利息收入和淨手收年減1.7％和4.5％。

去年王道銀行繳出亮麗成績，駱怡君表示，在歷經轉型轉型投入成本後，王道銀行先蹲後跳，最終全年成績超越轉型前的工銀時期。王道銀行今年將持續結合線上與線下、企金與個金，充分發揮迅速協作的特色，並拓展財富管理及商金業務，同時精進數位發展，落實永續金融。此外，今年王道銀行亦將擴大招募包括國際金融、數位創新應用、永續金融、企金業務、商金業務、金融交易行銷等多元領域人才。

對於矽谷銀行的影響，駱怡君認為，矽谷銀行雖然規模大，但主要客戶都以矽谷當地新創產業為主，而新創產業變動性大，資金穩固度沒有一般成熟企業穩健，一旦市場經濟有些許波動，中大型企業比較沒有影響，新創企業反而反彈彈較大。她進一步表示，矽谷銀行客戶都集中在新創型產業，與其擔心是否金融風險，不如說是偏向整新創事業風險，對於未來新創成長、籌資都會面臨更多挑戰。矽谷銀行美國也定位為單一銀行事件而非整體，國內金融業因為主管機關監理嚴謹，整體也相對穩健，單一事件不至於擴散到其他市場，主要是信心問題，而這信心不是在銀行、更大影響是在新創事業。