不少人習慣在飯後來一杯茶，營養師蘇祺媛表示，一項長達11年的追蹤數據發現，每天喝2杯紅茶可降低9％至13％死亡風險，因此紅茶的攝取可成為健康飲食的一部分。

蘇祺媛在IG發文分享一項由美國國家癌症研究所（NCI）所指導的研究，該項研究針對紅茶飲用者，取樣50萬人進行了長達11年的追蹤，數據顯示，「與不喝茶的人相比，每天喝2杯或更多杯的人，死於任何原因的風險降低了9％至13％。」

此外，所有心血管疾病、缺血性心臟病和中風的死亡率都呈現負相關；且無論紅茶的冷熱、有沒有添加牛奶或糖，較高的茶攝入量，與較低的死亡風險相關。不過，蘇祺媛也提醒，雖然研究指出，添加的糖不影響紅茶降低死亡風險的功效，但仍建議大家喝無糖茶，避免攝入額外熱量。

蘇祺媛列出紅茶的7大優點

1、抗癌、抗氧化、抗老化。

2、降低心血管疾病。

3、助消化、促進食慾。

4、提神醒腦、利尿。

5、降膽固醇、降血糖血脂。

6、抗發炎、消除自由基。

7、保護胃黏膜。