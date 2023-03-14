臺灣知名樂團「茄子蛋」2017年出道，靠著一首《浪子回頭》在樂壇打響名號，更在金曲獎奪下《最佳新人》及《最佳台語專輯》，接著以創作電影《當男人戀愛時》主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》獲得年度歌曲，事業再攀巔峰，不過去年主唱阿斌傳出倒嗓失聲，導致演出無限期暫停，未料尚未復出就爆出團員因為「酬勞分配不均」引發爭執，因此決定各自單飛，也讓茄子蛋宣告解散。

根據《鏡週刊》報導，茄子蛋聲勢大漲後，各方表演邀約不斷，身價從40萬元飆漲到200萬元，不過主唱阿斌去年倒嗓後，導致演出無限期暫停，沒想到邁入成軍11周年之際，竟爆出3位團員將正式拆夥，導火線主要是「酬勞分配不均」，知情人士表示依照茄子蛋成員多年的革命情感，不可能為了錢起糾紛，但是「團員沒問題，不代表另一半沒意見」，據悉酬勞分配比例讓家人頗有微詞，也成為壓垮茄子蛋的最後一根稻草。

對於茄子蛋解散一事，三位團員雖有默契不對外提及，不過此事在演藝圈已經傳得沸沸揚揚，經紀人被問及此事也僅以「不好說」帶過，不願意正面回應此事，如此三位成員也各自分頭執行工作計畫，據悉阿斌因為倒嗓失聲，如今先轉往朝戲劇圈發展，如今已接下以特務為題的影集，至於原本因為他失聲暫緩的小巨蛋開唱計畫，也隨著樂團解散不了了之。