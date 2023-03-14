性愛博士許藍方經常分享兩性話題，近日她蒐集網路數據，公布男性做愛時最喜歡射在女性的7個部位，從第7名到第1名依序為，胸部、屁股、肚子、臉上、射外陰、嘴巴和體內射精，她認為多數女性應該最不喜歡被射臉和射嘴巴裡，她也提醒若不想懷孕，最好還是要戴好保險套，因為不戴套除增加懷孕機率外，也會提升感染風險。

許藍方昨（13）日於YouTube頻道《可樂研究社》指出，在網路蒐集數據，發現男性做愛時喜歡體外射精的7個部位。第7名和第6名分別是胸部和屁股，多數男性認為射在胸部和屁股上不僅可以滿足心靈，女性也比較可以接受。

許藍方接著公布第5名到第2名，分別為肚子、臉上、射外陰和嘴巴裡，許藍方表示，除非女性想要滿足男性，否則多數的女性不喜歡被射臉部和嘴巴裡，因為很容易會射偏，而射到眼睛，眼睛內又有眼瞼黏膜處，碰到體液很容易感染，如披衣菌等。

射外陰的部分，許藍方說，許多男性不想戴保險套又擔心懷孕，會選擇射在陰道口，以為只要沒有射在裡面就不會懷孕，事實上只要沒有戴保險套都有懷孕的機率。而射嘴巴和射陰道的感覺相似，但許藍方認為男性要自己吞得下去自己的精液，才能要求女伴吞，另外她也提醒喜歡射嘴巴的男性，平常要多喝水、多吃蔬菜等健康飲食，否則射出來的精液味道會非常難聞。

第一名為體內射精，許藍方表示，若有懷孕計畫當然是射在體內，不想懷孕就是戴保險套，不戴保險套除了增加懷孕風險外，也會提升感染機率，強調在滿足雙方情趣前要做好清潔，才能享受美好的性愛。