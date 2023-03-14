有退伍軍人社團日前號召500名黃埔校友赴陸，參加黃埔軍校99周年活動，引發社會討論，退輔會主委馮世寬甚至直呼「情何以堪」。對此，中廣董事長趙少康接獲了陸軍官校專修班理事蔣成龍的說明，蔣強調，此活動是專修班自發性主辦，對於「大陸統戰」的說法也感到奇怪。

馮世寬表示，若我國軍官赴陸參加活動，台灣上空的海面、機艦活動不會因此減少，那情何以堪？他呼籲退伍協會共體時艱，黃埔軍校所有東西，包含國旗、憲法都在中華民國，「軍人應該要愛我們的國家」。

趙少康昨（13）日在其主持節目《少康戰情室》表示，他收到了陸軍官校專修班理事蔣成龍的說明，蔣指出，去年11月專修班校友理監事會通過提案，要號召500位校友去大陸「發揚黃埔精神」，並盡愛國情操，活動也在今年2月10日，被陸軍官校校友總會理監事大會通過。

蔣成龍還提到，在黃埔99周年活動結束、悼念完黃花崗72烈士後，這500名校友會兵分十路，到大陸各地緬懷、悼念抗日英烈，宣揚抗日功績，大陸方面甚至還要求他們要穿便服。

趙少康接著說，對於有人認為此次活動是大陸統戰，蔣成龍感到很怪，因為活動是專修班校友會自發性主辦，成員也是自費參加，「怎麼變成大陸主辦了？」蔣成龍也強調，活動不是出賣台灣，也沒有違法亂紀。