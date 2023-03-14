長榮航空總經理孫嘉明表示，未來787機隊的調度規畫上，續航力較遠的波音787-9主要投入歐洲與北美航線，預計明年中將會開始提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙、經濟艙3艙等服務；載客較多的波音787-10則仍維持現有的皇璽桂冠艙及經濟艙，主要飛航亞洲及大洋洲區域航線。

波音787大量採用碳纖維等複合材質，比例超過總重量50％，大幅降低機身重量，且不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，可有效降低維修成本；加上配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，高效能的燃油效率與航程能力，比起舊型廣體客機可減少約20％的燃油消耗與溫室氣體排放，增添長榮航空的營運績效。

長榮航空目前機隊總計85架，包括77架客機及8架貨機，另有已訂購4架波音787-9、7架波音787-10以及1架波音777貨機尚未交付，預計2025年前引進完畢；此次再訂購5架787-9新機，則自2025年開始交機。