2022年台灣內需市場逐漸走出疫情干擾，集雅社2022年合併營收38.04億元，年增19.19%，營業毛利為10.01億元，年增23.74%，合併毛利率26.31%，年增0.96個百分點，稅後盈餘1.4億元，年成長19.8%，每股盈餘3.8元，營收獲利雙創歷史新高。

集雅社指出，去年新冠肺炎疫情逐漸降溫，被悶壞了的消費者在促銷攻勢下被激出買氣，大電視和風格家電促銷優惠、家電規劃師等服務，成為去年營收成長主力。

由於過年期間出貨遞延認列營收，集雅社2月合併營收2.89億元，年增29.24%，客訂來看平穩成長，累計前2月合併營收為6.28億元，年減0.07%；集雅社表示，以往冷氣、電冰箱在每年5、6月入接近入夏時節銷量開始拉升，近期因為節能家電補助，銷量比起往年同期有明顯成長，日本知名家電大廠也預期補助措施將帶動家電市場銷售熱絡，市場調查機構Gfk預估，2023年第1季臺灣的冷氣機和冰箱需求可望有雙位數成長。

展望第1季，集雅社表示，近期政府釋出退稅全民普發6000元利多消息，加上2月起節能家電汰換補助最高5000元的措施激勵，集雅社預期營運可望再向上推升。

集雅社看準消費者利用申請補助的機會為夏季涼爽超前部署，推出一系列空調產品指定機型早鳥優惠，4月底前集雅社推出空調產品獨家指定機種限量贈送市值2200元的冷氣清洗券，希望讓消費者在清涼一夏的同時，也能享有健康的呼吸品質。

此外，集雅社也提供安裝前免費現場勘服務，另搭配品牌獨家贈送小家電、空氣清淨機和無線吸塵器超低加價購、會員集利金5倍送、百貨公司回饋最高滿萬送千等優惠活動，希冀成為下一波業績成長動能。