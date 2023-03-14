受俄烏戰爭影響以及疫情後通貨膨脹和升息，全球貿易供應鏈和台灣的零售居家產業均受到挑戰，特力2022年合併營業收入為374.1億元，年減14.5%，淨利歸屬於母公司為4.26億元，每股盈餘為0.86元。

就兩大事業來看，特力貿易事業2022年營收為183.8億元，出貨量為新台幣287.4億元，分別年減27.1%和26.2%，顯示後疫情時代的動盪，打亂了全球企業的佈局，對貿易的外在環境及全球的經濟復甦前景投下變數。

特力表示，自從2020年以來COVID-19造成全球供應鏈的變動以及烏俄戰爭刺激商品價格大漲、歐美零售商高庫存等接二連三的考驗，均是特力貿易必須一一化解的課題；特力貿易自多年前即落實全球採購策略(Global Sourcing)，故無論面對疫情、通膨壓力及接下來更多外在環境挑戰，均能因應市場情況為客戶提供最佳供應方案。

在台灣零售事業部分，受到全球金融環境的改變，升息、貨幣緊縮情勢影響，衝擊民眾消費與購屋意願，台灣房市交易冷淡，消費者對換屋、居家用品需求降低，導致2022年營收為163.6億元，年減1.8%。

特力表示，儘管2022年升息與打房政策或許將對房地產及周邊產業造成壓力，但台灣老屋占比高，形成龐大的修繕需求。為了搶攻修繕市場，特力屋社區店提供一條龍模式之產品銷售及服務以滿足消費者之需求，隨著社區店快速展店，鄰里滲透率快速提升，服務性商品之銷售額逐年成長；除了積極發展社區店外，大型店已陸續進行改裝升級，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，吸引不同市場族群之消費者。

特力董事會亦通過2022年每股配發現金股息1.28元，並於6月15日舉行股東會。