南投一名汽車技師十分疼愛女友，見女友缺錢繳房租、卡費，便主動匯款資助，並備註「紅包來了」、「天使來了」，但2人分手後，他要求女方歸還24萬元卻遭到拒絕，提出告訴。對此，女方卻主張是情侶之間的贈與，不過法官勘驗2人對話紀錄，認定這筆款項為借款，判女方須全數返還。

據判決書指出，男子主張女友自2021年4月21日起陸續以各種名義向他借款，金額高達30餘萬元，經雙方協議後女友僅需償還24萬元，但對方卻以各種理由開始躲避，惡意拖欠。

法庭審理時，女子未到庭辯論，僅提出答辯狀，辯稱2人過去為情侶關係，雙方當初感情甚篤，男友對她疼愛有加，常於她有所花費時，主動詢問並匯款給她，且男友自稱「我還是先給你好了，趕快把他還清才不會有壓力」、「天使來了」、「紅包來了」等語。

而男友時常多次出入或居住她的租屋處，有時亦會託寄物件至她家，若此種情境不能視為贈與，應該如何解釋；當時除對男友贈與表示謝意之外，自己也常回贈禮物，這是情侶相處時互示愛意之正常表現，並無如商界借款及清償之約定，真的沒想到分手後男友竟提出清單要她償還。

法官勘驗2人對話紀錄，發現男子向女方討錢時「單算你跟我借的房租、卡費那些大概是25萬，我最近也不好過，如果能你就先給我一些，其他再看看怎麼還」，女子回覆「好」；但拖了3個月沒動靜，男子又傳訊「你急用時候我馬上借，現在我急用妳卻一再這樣，真的是蠻傻眼的，我說了不要鬧得很難看，妳非要這樣？」、「目前剩下24萬」。

而女子曾抱怨「但有些是你說天使來了，而且那時候我說要賣包包，你又不給我賣」，事後卻回覆「我會還錢啊，你要給我資訊，匯款資訊」；法官認為男子向女方催討時，女方亦稱其會還錢，要男友提供匯款資訊，後又向男友要求分期付款，足認這筆款項為借款，因此判女子須全數償還。